Представители СМИ из Африки посетили парк «Патриот» в Одинцовском округе

Делегация журналистов и блогеров из африканских стран познакомились с историческими экспозициями и культурными объектами комплекса. Встреча прошла в рамках международного блог-тура «Россия–Африка: Новые медиа-смыслы».

Визит в парк «Патриот» стал одной из ключевых частей историко-культурной программы для представителей африканских медиа. Делегация, в состав которой вошли 50 журналистов и блогеров из 12 стран Африки, посетила выставку, посвященную специальной военной операции, музейный комплекс «Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных Сил России.

В проекте участвуют журналисты и блогеры из Алжира, Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Того, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Танзании, Кении, Руанды, Замбии и Мадагаскара. Общая аудитория участников в социальных сетях превышает 30 миллионов подписчиков.

В рамках поездки участники познакомились не только с историческими объектами, но и с современными направлениями развития России — технологическими площадками, медиасферой и креативными индустриями.

Программа пребывания делегации продлится до 4 августа.