Представители Серпухова приняли участие в межрегиональном фестивале спорта

Мероприятие «Шаг к пробуждению» прошло на базе дворца спорта «Олимпийский имени В. С. Максимова» в Чехове. Проект был направлен на развитие адаптивного воднолыжного спорта.

Основное направление фестиваля — социальная поддержка ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Организатором выступил вице-президент региональной общественной организации «Федерация воднолыжного спорта» Кирилл Герасимов при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, профильной федерации, администраций Серпухова и Чехова. Участники под руководством опытных инструкторов осваивали воднолыжную доску, делая первые шаги в новом для себя виде спорта.

Главная задача — создать условия для физической и психологической реабилитации, показать доступность адаптивных видов спорта. Среди гостей были представители Ассоциации ветеранов из Серпухова, спортсмены клуба «Равные возможности», сотрудники фонда «Защитники Отечества» из Калужской области и активисты движения «Здоровое Отечество».

В организации и проведении мероприятия участвовали глава Серпухова Алексей Шимко, глава Чехова Михаил Собакин, президент Федерации воднолыжного спорта России Алексей Чернов, депутаты и общественные деятели.

Реакция участников показала: они поверили, что у них все получится. Организаторы сделали ставку на человекоцентричность — внимание к возможностям, а не к ограничениям.