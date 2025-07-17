Представители посольства Швейцарии посетили экскурсию на подмосковном КПО

Сотрудники комплекса по переработке отходов «Восток» в Егорьевске провел экскурсию для делегации из Швейцарии. Они обменялись опытом в области экологии.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий, КПО посетила рабочая группа по устойчивому развитию посольства Швейцарии. В учреждении уже организовали экоуголок, куда сотрудники сдают вторсырье по 14 фракциям. Это пластик, стекло, металл, бумага и многое другое. Все отходы оттуда перевозят на перерабатывающие площадки.

Чтобы лучше понять процесс сортировки, делегация посетила экскурсию на КПО.

«Гостям показали весь цикл обработки отходов — от поступления сырья до готовой продукции. Особенно участников впечатлило оборудование для извлечения ценных фракций и масштабы ежедневной работы цеха». — сказали в министерстве.

Участники встречи поделятся полеченными знаниями с коллегами, продолжив распространение практик разумного потребления.