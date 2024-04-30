Представители подмосковных ведомств поучаствовали в акции «День добрых дел» | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 17:12 Представители подмосковных ведомств поучаствовали в акции «День добрых дел» «День добрых дел» провели сотрудники подмосковных ведомств Комитет лесного хозяйства Московской области

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Заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона, курирующий лесное хозяйство, Владислав Мурашов и председатель Комлесхоза Евгений Агулов вместе с сотрудниками администрации городского округа Истра приняли участие в акции «День добрых дел». Представители ведомств вместе с жителями посадили дерево.

«Все вместе, дружно, с отличным настроением посадили красный клен в Ново-Иерусалимском монастыре. Сделали хорошее дело в преддверии Страстной Недели и великого праздника Пасхи», — рассказал Мурашов.

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«День добрых дел» — это акция, которая проводится в Подмосковье с 2022 года. Она стала для многих жителей региона символом добрых поступков.

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