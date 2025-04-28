Представители подмосковного ведомства дали старт акции поддержки выпускников

На площадке Музея Гаража особого назначения на ВДНХ прошла Всероссийская акция «100 баллов для победы». Она направлена на поддержку выпускников в подготовке к ЕГЭ.

С напутственными словами к ребятам обратились заместитель министра образования и науки России Ольга Петрова, полковник Константин Атаманский из ФСО России и руководитель федерального офиса проекта «Умный город» Анатолий Курманов. Также в формате видеообращения выпускников поддержал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В акции приняли участие представители Министерства образования Московской. Главными героями встречи стали одиннадцатиклассники кадетских классов Домодедова, которые мечтают о военной карьере.

Для школьников провели экскурсию по музею, где рассказали об истории автопарка для первых лиц государства. После этого организовали мотивационную встречу: ребята услышали советы от выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, узнали от психолога, как справляться со стрессом, и проверили свои знания в блиц-викторине.