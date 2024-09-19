Представители Подмосковья заняли 4 и 5 места на всероссийском чемпионате лесорубов

Представитель производственного участка ГАУ МО «Центрлесхоз» Андрей Щеголев занял четвертое место среди 57 участников IX чемпионата России среди вальщиков леса. Турнир завершился 19 сентября в Перми.
В дисциплине «Комбинированный рез» представитель Подмосковья показал пятый результат. Пятое место в категории «Точная раскряжевка» также досталось начальнику ЛПС «Талдом» Дмитровского-Талдомского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Максиму Рябову.
Команда из Подмосковья, состоящая из трех вальщиков леса и одного юниора, заняла шестое место в командном зачете среди 22 команд.
В соревнованиях за звание лучшего вальщика леса принимали участие представители 21 региона России и Республики Беларусь.