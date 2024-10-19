​Стратегическая сессия на тему спортивной подготовки детей прошла в рамках всероссийского форума в Уфе. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

С предложениями об изменении подготовки новой серии федеральных стандартов выступила сотрудник центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Подмосковья Надия Черешнева.

​«Сегодня очень много говорилось про общие стандарты подготовки, было много статистики, но, к сожалению, очень мало практики. Поэтому, мы надеемся, что эта встреча не последняя, обсуждения продолжатся и те актуальные вопросы, которые мы озвучили сегодня, будут услышаны и реализованы, в том числе и с нашей же помощью», — пояснила Черешнева.

Главными темами сессии стали развитие детско-юношеского спорта, а также вопросы подготовки спортивного резерва.

Кроме того, участники обсудили тему финансирования спортивной подготовки.

Форум «Россия — спортивная держава» организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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