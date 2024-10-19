Представители Подмосковья выступили на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе
Стратегическая сессия на тему спортивной подготовки детей прошла в рамках всероссийского форума в Уфе. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
С предложениями об изменении подготовки новой серии федеральных стандартов выступила сотрудник центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Подмосковья Надия Черешнева.
«Сегодня очень много говорилось про общие стандарты подготовки, было много статистики, но, к сожалению, очень мало практики. Поэтому, мы надеемся, что эта встреча не последняя, обсуждения продолжатся и те актуальные вопросы, которые мы озвучили сегодня, будут услышаны и реализованы, в том числе и с нашей же помощью», — пояснила Черешнева.
Главными темами сессии стали развитие детско-юношеского спорта, а также вопросы подготовки спортивного резерва.
Кроме того, участники обсудили тему финансирования спортивной подготовки.
Форум «Россия — спортивная держава» организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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