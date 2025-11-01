Представители Подмосковья вошли в топ-10 всероссийского конкурса молодых талантов

В России подвели итоги первого этапа шестого сезона конкурса «Наука. Территория героев», который стартовал 6 октября. В число лучших вошли 16 участников из Московской области, занявшие места в топ-10 по трем научным направлениям.

«Победа в первом этапе „Науки. Территории героев“ — это подтверждение того, что я двигаюсь в правильном направлении. Участвую в этом конкурсе не в первый раз и не впервые выигрываю. Каждый этап — это возможность проявить себя, поделиться своими знаниями и получить ценный опыт», — поделился эмоциями участник Евгений Кутин.

Среди лучших — Мария Чепрунова, Дарья Саперова, Максим Шурупов, Матвей Тюриков, Никита Ушанов, Евгений Кутин, Тимофей Ляпин, Алексей Лебедев, Андрей Чернышев, Алина Киселькова, Андрей Козлов, Кирьяна Ордо, Алена Цыбина, Максим Пенской, Артем Симанов и Тимур Харламов. Также в десятку лучших вошли участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Марий Эл и других регионов страны.

Особое внимание в этом сезоне уделили «Научному креатону» — новому формату, объединяющему науку и искусство. Здесь участники разрабатывают дизайн мерча, создают иллюстрации, комиксы и маскоты, посвященные научным открытиям. Работы оценивают эксперты «Тавриды.АРТ» и Школы дизайна ВШЭ. Победителей наградят на финале конкурса, а за участие можно получить дополнительные 500 баллов к одному из научных треков.

Зарегистрироваться можно на платформе герои.наука.рф, где также размещены материалы о достижениях российских ученых и виртуальные экскурсии по научным центрам. Победители конкурса смогут пройти стажировки в ведущих вузах страны, получить дополнительные баллы при поступлении в МИСИС, РУДН, МГТУ имени Баумана, Томский политех и гранты от компаний Билайн и ФосАгро.

Напомним, «Наука. Территория героев» — это масштабный образовательный конкурс для школьников и студентов от десяти до 25 лет, направленный на развитие интереса к науке и поддержку молодых талантов по всей России.