Представители Подмосковья вошли в список на получение премии «Звезда театрала»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Четыре представителя Московской области вошли в список на получение премии «Звезда театрала». Зрительское голосование продлится до 31 августа.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, «Звезда театрала» обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение всего сезона театралы выбирают понравившиеся спектакли. Победителей объявят традиционно в конце года, в этом году премию вручат уже в 17-й раз.

В номинации «Лучший драматический спектакль. Малая форма» за победу поборется спектакль «Вий. Три ночи» режиссера Артема Бибилюрова, поставленный Ивантеевским музыкально-драматическим театром.

Алена Романова актриса Пушкинского музыкально-драматического театра претендует на звание «Лучшей актриса второго плана» за роль Китти Велен в спектакле «Здравствуйте, я Ваша тетя» в постановке Бориса Урецкого.  В номинацию «Лучший любительский театр» попали детская театральная студия «Гримерка», которая работает при доме культуры «Пушкино» и народный драматический театр-студия «Артель» из Подольска.

Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.

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