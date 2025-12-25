Представители Подмосковья стали призерами на конкурсе трудоустройства молодежи

Конкурс направлен на выявление лучших практик трудоустройства молодежи. В нем участвовали органы власти, местного самоуправления, государственные корпорации, предприниматели, НКО и другие организации. Всего на него подали более тысячи заявок.

По тогам финала победителями стали 129 участников из 52 регионов страны.

Так, подмосковная компания «Торговый дом — ВИК» заняла второе место в номинации «Погружение в профессию: как стажировки становятся мостом к успешной карьере». А учреждение по городскому хозяйству и благоустройству территорий «Звездный» взяло серебро в направлении «Смелые шаги к успеху: трудоустройство подростков как старт в карьеру».