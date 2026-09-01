Представители Подмосковья стали финалистами национальной премии «МедиаПоле»

Минсельхоз России до 30 сентября принимает заявки на национальную премию «МедиаПоле», которую реализуют в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Конкурс объединяет блогеров и журналистов, освещающих аграрный сектор, сельскую жизнь и современные профессии.

Участие дает авторам шанс получить профессиональное признание, встретиться с лидерами медиарынка и привлечь ресурсы для масштабирования своих идей.

В Саранске уже определили четверку лидеров полуфинала всероссийского конкурса «Я в Агро», который собирает школьников, студентов и предпринимателей со всей страны.

Победители номинации «Агроблогеры» получили право побороться за главный трофей «МедиаПоля». Путевки в финал завоевали: гран-при — Людмила Феоктистова (Московская область), первое место — Варвара Прохорова (Московская область), второе — Жанат Шакенов (Омская область) и третье — Юлия Филиппова (Челябинская область).

Для подачи проекта необходимо заполнить анкету на официальном сайте премии, прикрепить ссылку на готовую работу и записать минутную видеовизитку о своей мотивации. Организаторы принимают видеоролики, фоторепортажи, документальные фильмы, авторские блоги и мультимедийные серии, посвященные развитию села, агротуризму или людям труда.

К участию допускают россиян старше 18 лет. Жюри оценивает актуальность темы, оригинальность идеи, общественную значимость и качество проекта. Наибольший успех имеют материалы с искренним авторским взглядом и реальными историями трансформации российских деревень.

Финалистов ждет насыщенная двухдневная программа в конце октября с ведущими экспертами индустрии, экскурсиями по современным медиацентрам и обменом опытом. Организаторы полностью покрывают расходы лауреатов на проезд, проживание и питание. Общий призовой фонд 2026 года составляет пять миллионов рублей. Эти средства помогут победителям вывести свои медиапроекты на новый уровень.

Подать бесплатную заявку можно до конца дня 30 сентября через официальный портал медиаполе.рф или сообщества в социальных сетях «ВКонтакте» и«Макс».