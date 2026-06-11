Подмосковные гребцы выиграли 14 медалей на международной регате

Спортсмены из Московской области показали выдающиеся результаты на 65-й международной регате по академической гребле, завоевав 14 медалей. Это следует из сообщения пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В одиночных стартах среди женщин в категории «легкий вес» победу одержала Екатерина Костюхина. В дисциплине «двойка без рулевого» среди девушек золото завоевали Александра Оленина и Екатерина Киреева, а второе место — Софья Крутикова и Мария Макарова.

Александра Оленина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала в четверке без рулевого среди девушек в составе сборного экипажа. Подмосковный квартет Софьи Крутиковой, Марии Макаровой, Валерии Леонидовой и Полины Беловой завоевал серебро.

Золотая медаль в восьмерке с рулевым среди юниорок досталась команде, в которую вошли Милина Романова, Ксения Чуркина, Ксения Чернышова и Анастасия Середа. Также подмосковная «четверка» стала серебряным призером в составе сборной регионов в дисциплине «четверка без рулевого среди юниорок».

Еще одно командное золото завоевали подмосковные спортсменки в восьмерке с рулевым среди девушек. В составе сборной регионов Московскую область представляли Александра Оленина, Полина Белова, Софья Крутикова, Мария Макарова и Валерия Леонидова.

Победителем соревнований в двойке без рулевого среди мужчин стал Олег Дудко, выступавший в паре с Александром Слюсарем из Липецкой области. В четверке без рулевого среди мужчин Олег Дудко также завоевал золото в составе сборного экипажа.

Большая Московская регата — одно из старейших и крупнейших ежегодных соревнований по академической гребле в России. В этом году мероприятие проходило с 3 по 8 июня в статусе Кубка сильнейших спортсменов в рамках государственной программы «Спорт России». В регате приняли участие более 1300 спортсменов из шести стран, включая Россию, Белоруссию и Казахстан.