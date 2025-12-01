Представители Подмосковья одержали победу на всероссийком патриотическом конкурсе

Историко-патриотический конкурс «Связующая нить» завершился в России. В результате определили 300 финалистов и 100 работ-победителей, набравших максимально высокий балл по оценкам жюри. Среди них — девять представителей Подмосковья.

Всего на конкурс поступило 15,3 тысячи работ из 89 регионов России. Он был направлен на изучение истории своих семей в контексте Великой Отечественной войны, а также формирование чувства патриотизма у молодежи.

Победителями от Московской области стали Полина Афанасьева, Владислава Аксенова, Мария Корнилова, Анастасия Чугуева, Ксения Бесфамильная, Олеся Глинник, Сергей Радюк, Роман Богдашкин и Мирослава Коновалова.

Церемония награждения пройдет 17 декабря в Москве в рамках фестиваля «Культура Победы».