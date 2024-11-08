Директор КДЦ в Павловском Посаде стал участником обучающего проекта в Крыму

В Крыму прошел последний модуль программы «Капитаны культуры», организованный Академией творческих индустрий «Меганом». В числе участников была директор городского культурно-досугового центра из Павлово-Посадского округа Марина Агеева.

Академия «Меганом» стала важной образовательной платформой для управленцев в сфере культуры и искусства. В этом году семь представителей культуры Московской области, среди которых и Марина Агеева, прошли обучение по ключевым аспектам культурного управления. Программа охватывает темы стратегического мышления, лидерства, управления изменениями и влияния на реализацию государственной культурной политики.

Основной акцент на курсе был сделан на практических навыках. Каждый участник представил проект организационных изменений, что позволило не только закрепить теоретические знания, но и продемонстрировать их на практике.

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