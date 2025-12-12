Представители Одинцова стали лауреатами конкурса в сфере туризма

Заслуженные дипломы и памятные награды победителям вручили на торжественной церемонии награждения, которая прошла в начале декабря.

Одинцовский округ по итогам конкурса занял призовые места сразу в трех номинациях. Гостиница «МГИМО отель» стала лауреатом в категории «Городская гостиница года», пансионат «Лесные дали» признан лучшим домом отдыха года, а кроме того почетный диплом участника получил ведущий туроператор округа — «Мир туризма и спорта».

Как сообщалось ранее, принять участие в соревновании могли юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся туристической деятельностью на территории Подмосковья в течение года и более.