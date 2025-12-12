Представители Одинцова приняли участие в международном форуме библиотекарей

В Москве 11 декабря стартовал I Международный форум школьных библиотекарей. В нем приняли участие представители Одинцовского городского округа.

В финал всероссийского конкурса вышла педагог-библиотекарь образовательного центра «Багратион» Дарья Хозяшева. На заключительном этапе первенства Дарья успешно представила и защитила свою авторскую работу — «Московские храмы: путешествие в миниатюре».

Также в работе экспертного совета финальной части конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» приняла участие методист муниципального учреждения дополнительного профессионального образования Одинцовского Молодежного центра «Развитие образования» Маргарита Яхлакова.

Кроме того, сотрудники школьных библиотек — из Образовательного центра «Флагман», Зареченской школы и Одинцовской школы № 5 — посетили ключевые площадки форума: от пленарных сессий и мастер-классов до дискуссионных панелей.