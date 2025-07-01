Представители Одинцова примут участие в конкурсе управленцев «Лидеры села»

Организация «Российский союз сельской молодежи» проводит конкурс молодых управленцев «Лидеры села». Принять участие в нем смогут представили всех регионов страны.

Цель конкурса — выявить перспективных управленцев. Начнутся испытания с двух дистанционных этапов — на них будет проверяться общий уровень знаний, способностей, потенциала общественно-политической работы. Очный финал включит комплексную оценку компетенций.

Победители конкурса получат поддержку в профессиональном и карьерном росте, в формировании команды развития сельского населенного пункта или муниципального образования и реализации своего проекта. Отличившиеся также смогут пройти стажировку в федеральных государственных органах, региональных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.

Участие в конкурсе примут, в том числе, жители Одинцовского округа — их возраст должен быть от 18 до 35 лет. Регистрация участников проходит через сайт лидерысела.рф до 30 сентября 2025 года.