Представители Общественной палаты проверили капремонт СК «Знамя» в Ногинске

Председатель Александр Щербаков принял участие во внеочередной проверке темпов капитального ремонта спортивного комплекса. Это один из главных центров округа для занятий физической культурой.

Здесь занимаются греко-римской борьбой, футболом, хоккеем на траве, баскетболом и другими видами спорта.

В настоящее время на объекте задействованы 67 человек. Ведутся работы по монтажу перегородок, штукатурке стен, устройству вентиляции, слаботочных систем, отопления, водоснабжения и электрических сетей. Демонтажные работы выполнены на 88,5% — данный этап практически завершен.

Все работы планируется завершить в этом году. «Знамя» получит второе дыхание, а у спортсменов и местных жителей появится место для тренировок.

«Спортивный комплекс важен для тысяч жителей округа, поэтому держим его ремонт на особом контроле. Видим, что работы идут без сбоев, бригады работают, график соблюдается. Продолжим мониторить ситуацию до полного завершения», — отметил Александр Щербаков.