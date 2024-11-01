Представители «Мособлгаза» провели встречу с жителями в Балашихе

Рабочая встреча в формате «Выездной администрации» прошла во дворце культуры «Балашиха» 31 октября. Сотрудники «Мособлгаза» и администрации округа обсудили с жителями вопросы, связанные с социальной газификацией, техническим обслуживанием и эксплуатацией газовых приборов.

Начальник службы технического обслуживания филиала «Мособлгаз» в Балашихе Александр Шпинев сообщил, что благодаря встрече удалось получить обратную связь, понять проблемы, которые интересуют людей, а также ответить на все интересующие вопросы жителей. Газовая безопасность — это приоритет.

Он также добавил, что со сроками технического обслуживания можно ознакомиться на сайте «Мособлгаза». Там размещен ежегодный график, а также есть возможность проверить дату запланированного обхода в своей квартире. Помимо этого, можно обратиться на горячую линию и уточнить всю необходимую информацию.

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