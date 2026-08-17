Представители Подмосковья завоевали медали на соревнованиях по плаванию

В рамках II летней Спартакиады народов России представители Московской области показали выдающиеся результаты. Александр Степанов и Денис Адеев из областного Центра олимпийских видов спорта завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на дистанции 10 километров.

Победителем стал Александр Степанов с результатом 1 час 59 минут 8,5 секунды. Бронзовым призером стал Денис Адеев с результатом 1 час 59 минут 14,8 секунды. Серебряную медаль завоевал спортсмен из Москвы.

II летняя Спартакиада народов России — это масштабное спортивное мероприятие, объединяющее спортсменов из разных регионов страны. Соревнования по плаванию на открытой воде прошли 14 и 15 августа в Уфе (Республика Башкортостан) в рамках государственной программы «Спорт России».