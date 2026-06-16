Представители Подмосковья завоевали 11 медалей на первенстве России по боксу

С 1 по 13 июня в Краснодаре состоялось первенство России по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет, а также юниорок 17-18 лет. По итогам соревнований представители Московской области показали высокие результаты, завоевав медали в различных возрастных категориях.

Среди юниорок 17-18 лет золотую медаль завоевала Ксения Вишневская (48 кг, Королев). Серебряными призерами стали Виктория Климова (50 кг, Домодедово), Ангелина Верченко (54 кг, Ивантеевка) и Ксения Андреева (57 кг, Чехов). Бронзовую медаль завоевала Виктория Багдасарян (63 кг, Павловский Посад). В командном зачете в этой возрастной категории Московская область заняла второе место.

Среди юниорок 19-22 лет победительницами стали Полина Спирина (54 кг, Домодедово) и Арина Варсанян (63 кг, Королев). Бронзовые медали завоевали Дарья Панова (75 кг, Электросталь) и Елизавета Семенова (81 кг, Чехов). В командном зачете подмосковные спортсменки разделили третье место со сборной Санкт-Петербурга.

Среди юниоров 19-22 лет серебряную медаль завоевал Арцруни Хачатрян (75 кг, Люберцы). Бронзовым призером стал Теймураз Набиев (92 кг, Чехов).

Первенство России по боксу является одним из ключевых соревнований для молодых спортсменов, позволяющим выявить сильнейших для формирования юниорской сборной страны.

Соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В турнире приняли участие 536 спортсменов из 74 регионов России.