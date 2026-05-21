Представители Московской области взяли 8 медалей на чемпионате России по прыжкам в воду

С 14 по 21 мая в Казани прошел чемпионат России по прыжкам в воду, в котором приняли участие более ста сильнейших спортсменов страны. Представители Московской области показали выдающиеся результаты, завоевав восемь медалей.

Елизавета Кузина из Электростальского Центра олимпийских видов спорта стала обладательницей четырех наград. Она завоевала золото в прыжках с трехметрового трамплина среди женщин и в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Ильей Молчановым из Москвы. Кроме того, Елизавета получила серебро в прыжках с метрового трамплина и бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди женщин в паре с Кристиной Айдаровой из Свердловской области.

Виктория Казанцева, также представляющая Электросталь, внесла весомый вклад в копилку сборной региона. Она дважды поднималась на высшую ступень пьедестала: в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди женщин в паре с Викторией Фроловой из Санкт-Петербурга и в синхронных прыжках с 10-метровой вышки среди женщин в дуэте с Екатериной Беляевой из Москвы. Кроме того, Виктория завоевала серебряную медаль в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Русланом Терновым из Москвы.

Александр Бондарь из Рузского Центра олимпийских видов спорта стал бронзовым призером в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки, выступая в паре с Анной Конаныхиной из Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по прыжкам в воду стал ключевым этапом формирования национальной сборной для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

