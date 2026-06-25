Представители Московской области взяли 3 медали на Кубке мира по брейкингу

На Кубке мира по брейкингу, который прошел с 18 по 22 июня в Москве, представители Московской области завоевали три медали.

Мирослав Чернов из подмосковного Центра олимпийских видов спорта в Химках получил золотую медаль в командных соревнованиях 4×4 среди мужчин 19 лет и старше. В составе команды Green Panda также выступили спортсмены из других регионов: Алексей Булгаков, Иван Прок и Даниил Хотьков.

В командных соревнованиях 2×2 среди мужчин 19 лет и старше Мирослав Чернов в паре с Даниилом Хотьковым завоевал серебряную медаль.

Бронзовую медаль в командных соревнованиях 2×2 среди женщин 19 лет и старше завоевала Вероника Никишина из подмосковного Центра олимпийских видов спорта в Химках в паре с Викторией Тихоновой.

Брейкинг — олимпийская дисциплина, которая дебютировала на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Кубок мира по брейкингу является одним из ключевых международных стартов в этом виде спорта.