Представители Московской области взяли два золота на юношеской Спартакиаде по тхэквондо

В финале XIII летней Спартакиады учащихся России по тхэквондо ВТФ спортсмены из Московской области завоевали две золотые медали.

Победительницей соревнований в дисциплине ВТФ-пхумсэ (индивидуальная программа) стала Анна Алексеенко из Краснознаменска. В весовой категории до 48 кг среди юниоров первое место занял Николай Сычев из Одинцово.

Серебряным призером в категории до 48 кг стал спортсмен из Ростовской области. Бронзовые медали в этой категории получили тхэквондисты из ХМАО и Санкт-Петербурга. В дисциплине ВТФ-пхумсэ второе место заняла спортсменка из Краснодарского края, третье — из Приморского края.

В соревнованиях приняли участие 184 спортсмена из 38 субъектов Российской Федерации. Финал прошел в Саранске с 10 по 13 июля 2026 года в рамках государственной программы «Спорт России». Всего в состязаниях участвовали более 500 спортсменов 15–17 лет из 40 регионов страны.

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