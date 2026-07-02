Подмосковные атлеты выиграли 11 медалей на первенстве России

На соревнованиях по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет представители Московской области завоевали три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали.

Первое место в дисциплине «метание молота» среди юниорок заняла Алена Бутенко из Клина. Алиса Махмутова из Воскресенска стала чемпионкой в толкании ядра и серебряным призером в метании диска.

В беге с барьерами на дистанции 110 метров среди юниоров золото и бронзу завоевали Илья Дуров из Подольска и Максим Синюков из Каширы соответственно.

Также второе место в беге на 800 м заняла Алена Акимова из областного Центра олимпийских видов спорта, а в беге на 200 м — Екатерина Пискарева. Еще одно серебро принес Андрей Голубев из Клина в прыжке с шестом.

Команда Московской области заняла второе место в эстафете 4×400 метров среди юниорок. В составе команды выступили Александра Морозова, Алена Акимова, Юлия Гринько и Валерия Проказина. В этой же дисциплине команда юниоров также финишировала на втором месте. В составе подмосковного квартета выступили Алексей Кравчук, Дмитрий Шипунов, Алексей Слепченков и Павел Вихор.

Третье место в беге на 400 м завоевала Александра Морозова. В метании копья среди юниоров Данила Пискарев также стал бронзовым призером.

В командном зачете сборная Московской области заняла третье место, уступив лишь командам Москвы и Санкт-Петербурга.

Первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет прошло с 26 по 28 июня в Казани в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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