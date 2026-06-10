Представители Московской области выиграли медали на Кубке России по гольфу

В Московской области прошел Кубок России по гольфу, где спортсмены из региона завоевали две золотые и одну серебряную медали. Успехи подмосковных гольфистов отметила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Среди мужчин победу одержал Иван Стриганов. В финале он обыграл Артема Дунаева, также представляющего Московскую область. Для Ивана эта победа стала уже пятой на Кубке России.

«Старт на турнире получился не самый удачный, допускал много ошибок, которые приводили к богги в первые два дня. В третий день получилось собраться и вырвать победу в обоих матчах на последней лунке. Ну и финал, который получился очень непростым, хотя и завершил его досрочно, доставил много эмоций, так как это уже пятая победа в данном турнире. И она чувствуется, как самая особенная из всех», — поделился эмоциями Иван Стриганов.

Среди женщин победителем Кубка России стала Нина Пегова, выигравшая финальный матч у соперницы из Москвы.

Кубок России по гольфу проводился в формате Match Play (матчевая игра) и собрал сильнейших гольфистов страны. Турнир проходил с 31 мая по 6 июня в гольф-клубе «Пестово» (Мытищи) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич отметил профессионализм спортсменов из региона и пожелал им удачи на предстоящем Чемпионате России в Казани.