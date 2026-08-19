Представители Подмосковья выиграли 4 медали на соревнованиях по тяжелой атлетике
С 12 по 16 августа в Верхней Пышме (Свердловская область) прошла летняя Спартакиада народов России. В соревнованиях по тяжелой атлетике приняли участие 101 спортсмен из 35 субъектов Российской Федерации.
По итогам состязаний сборная Московской области завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. В общекомандном зачете подмосковные спортсмены заняли третье место.
Победительницей соревнований стала Варвара Кузьминова, завоевавшая золотую медаль в весовой категории 77 килограммов. Серебряными призерами стали Евгения Гусева в весовой категории 69 килограммов и Егор Пушмин в весовой категории 95 килограммов. Бронзовую медаль завоевала Софья Врагова в весовой категории 86 килограммов.
Первое место в общекомандном зачете занял Санкт-Петербург, второе — Краснодарский край.
Соревнования проводились в рамках государственной программы «Спорт России».