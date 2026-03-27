Представители Подмосковья выиграли 2 медали на чемпионате России по бобслею

В заключительный день чемпионата России по бобслею спортсмены из Московской области добавили в свою копилку две золотые медали. Всего по итогам соревнований подмосковная команда имеет три золотые и одну бронзовую награды, как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

Среди женщин в соревнованиях двухместных экипажей золото завоевали Нина Клименко и Снежана Трофимец, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта. На втором и третьем местах оказались команды из Краснодарского края и Иркутской области соответственно.

Еще одну золотую медаль в копилку сборной региона принесли Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев, Павел Травкин и Александр Ефимов. Эти спортсмены заняли первое место в соревнованиях мужских четырехместных экипажей. Серебряные медали получили представители Москвы, а бронзовые — бобслеисты из Краснодарского края.

Ранее в соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев также стали победителями. Тандем Степана Дубинко и Александра Ефимова занял третье место.

Чемпионат России по бобслею проходил с 19 по 26 марта 2026 года в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России».