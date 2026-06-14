Представители Московской области показали отличные результаты на чемпионате ЦФО по боксу

В Химках прошел чемпионат Центрального федерального округа по боксу среди мужчин и женщин на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка. По итогам турнира сборная Московской области заняла первое общекомандное место, завоевав 30 медалей: 9 золотых, 6 серебряных и 15 бронзовых.

В турнире приняли участие 115 боксеров из 16 регионов Центральной России. Они оспаривали награды и путевки на II Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов.

Победителями турнира среди мужчин стали Евгений Макушин, Володя Мнацаканян, Виталий Бойцов, Рафик Амирханов, Константин Опольский, Алексей Семыкин, Алексей Постников, Михаил Усов и Евгений Земляков. Среди женщин чемпионками стали Мария Орил, Юлия Чумгалакова, Алина Ветчинина, Любовь Макеева, Гульнара Каримжанова, Елена Бабичева, Анастасия Рыбак, Дарима Сандакова и Евгения Турчина.

Девять представителей Подмосковья отобрались на II Всероссийскую спартакиаду сильнейших: Володя Мнацаканян, Виталий Бойцов, Константин Опольский, Алексей Постников, Евгений Земляков, Юлия Чумгалакова, Любовь Макеева, Елена Бабичева и Дарима Сандакова.

«Пусть этот турнир станет толчком к победам. Уверен, что соревнования пройдут на высшем организационном уровне. Судьи правильно определят победителя. Мы, зрители, посмотрим красивые бескомпромиссные бои. Ребята покажут хорошее мастерство и проявят характер, и пусть победит сильнейший!» — напутствовал участников Александр Лебзяк.