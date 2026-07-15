Представители Подмосковья победили в премии в области народных промыслов

14 июня в Совете Федерации прошло награждение лауреатов Национальной премии Российской Федерации в области народных художественных промыслов. Представители Московской области стали победителями сразу в двух номинациях, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» из городского округа Мытищи стало победителем в номинации «Лучший проект по цифровизации в области народных художественных промыслов». А ООО «Гжель — художественные мастерские» из Раменского муниципального округа — в номинации «Лучший партнерский проект по созданию продукции с элементами народных художественных промыслов».

Национальная премия задумана как знак признания мастеров, художников и всех, кто вкладывает душу в развитие народных художественных промыслов (НХП). Ее миссия — поддержать мастеров, создающих подлинные шедевры, а также предприятия, которые реализуют проекты по развитию традиционных промыслов.

Всего в премии было представлено 10 номинаций, в которых участвовала 91 организация НХП из 89 регионов страны. Заявки участников оценивали более 15 экспертов.

Организатор премии — Минпромторг России при поддержке Совета Федерации Федерального собрания РФ и Государственной Думы Федерального собрания РФ.