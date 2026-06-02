Представители Московской области отличились на X Российско-Китайских молодежных летних играх

Спортсмены из Московской области показали высокие результаты на X Российско-Китайских молодежных летних играх, которые проходили с 24 по 31 мая в Калининградской области. По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, представители региона завоевали восемь медалей.

В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов из 10 муниципальных образований Московской области. Они представляли регион в семи видах спорта: боксе, баскетболе, бадминтоне, самбо, спортивной борьбе, настольном теннисе и ушу.

Ксения Андреева из Чехова стала победительницей соревнований по боксу в весовой категории до 57 кг. Она одержала уверенную победу над представительницей КНР Ву Менгксуи. Сборная России по боксу также победила команду Китая с общим счетом 8:1.

Три подмосковные баскетболистки из Видного — Василиса Кочетова, Анна Ким и Мелания Матвиенко — выступали в составе сборной России и одержали победу в турнире. В решающем матче национальная команда встретилась со сборной Китая и обыграла соперниц со счетом 89:54.

Серебряными призерами Российско-Китайских игр по бадминтону стали Захар Кель из Кратово, Марина Тарасова из Щелково в одиночном разряде, а также Илья Козловский из Орехово-Зуева, который выступал в парных состязаниях.

Еще две серебряные медали в копилку сборной России принесли ушуисты Ярослав Жевлаков и Екатерина Минеева из Люберец.

В командных соревнованиях по настольному теннису сборная России заняла второе место. В составе национальной команды выступила подмосковная спортсменка Есения Широкова из Химок.

Бронзовым призером в личном зачете стала бадминтонистка Василиса Ицкова из Воскресенска.

X Российско-Китайские молодежные летние игры стали юбилейным турниром, продолжившим традицию спортивного и гуманитарного сотрудничества двух стран.

