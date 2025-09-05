Представители молодежных движений обменялись опытом в Подмосковье

В Химках прошел слет «Подмосковье — территория перемен». Он уже второй год подряд собирает региональные команды Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» и федерального проекта «Навигаторы детства».

В мероприятии участвовали наставники и специалисты местных отделений, а также муниципальные координаторы советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями.

С приветственным словом к участникам обратились представители Министерства образования Московской области и руководители проектов. Слет стал площадкой, где обсудили современные воспитательные практики, поделились опытом работы в муниципалитетах, а также нашли новые подходы и возможности для совместных проектов.

Организаторы подчеркнули, что встреча помогла лучше узнать работу каждого направления и наладить взаимодействие, а это важный шаг для создания единого воспитательного пространства в Подмосковье.