Представители Минздрава встретились с жителями Дмитровского округа

В Дмитрове 3 июня прошла выездная встреча жителей с представителями Министерства здравоохранения Московской области. Рядом с филиалом «ДЗФС» ЦДК «Созвездие» работал мобильный пункт диспансеризации, где все желающие могли пройти обследование без предварительной записи.

На вопросы жителей отвечали заместитель министра здравоохранения Московской области Наталия Говорушкина, советник министра Юрий Радионов и главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян. Основными темами обсуждения стали доступность медицинской помощи, запись к профильным специалистам, обеспечение льготными лекарствами и работа цифровых сервисов.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул важность прямого общения между жителями и представителями системы здравоохранения.

«Важно открыто и в формате диалога обсуждать вопросы, связанные с такой важной сферой, как здравоохранение. Уверен, сегодняшняя встреча позволит найти решения по тем вопросам, которые сегодня волнуют жителей», — сказал Михаил Шувалов.

Во время общения Александр Авакян рассказал о развитии Дмитровской больницы. По его словам, медицинское учреждение обслуживает около 170 тысяч человек. За последние годы здесь обновляют оборудование, проводят ремонтные работы и совершенствуют работу подразделений.

Отдельное внимание уделяется привлечению кадров. Больница направляет выпускников на целевое обучение в медицинские колледжи и вузы. За последние пять лет такой возможностью воспользовались более ста молодых людей. Уже в этом году коллектив пополнят восемь врачей и одиннадцать медицинских сестер. Для специалистов, приезжающих из других регионов, предусмотрены меры поддержки со стороны правительства Московской области и администрации округа.

Жители активно задавали вопросы, касающиеся получения медицинской помощи. Многие обращения удалось рассмотреть непосредственно во время встречи. Так, одна из жительниц сообщила о сложностях с записью ребенка к детскому ортопеду.

Александр Авакян пояснил, что с начала июня в детской поликлинике приступил к работе еще один хирург-ортопед, что позволило сократить нагрузку на специалистов. После этого вопрос с записью ребенка был решен на месте.

Юрий Радионов также напомнил о порядке направления к узким специалистам.

«Запись к профильным врачам осуществляется после посещения участкового терапевта или педиатра. Такой порядок установлен федеральными нормативными документами», — отметил советник министра.

По итогам встречи представители областного Минздрава сообщили, что все поступившие обращения взяты в работу. По каждому вопросу проведут дополнительную проверку, а заявители получат необходимые разъяснения и обратную связь. Одновременно жители округа смогли пройти диспансеризацию в мобильном медицинском пункте и получить консультации специалистов.