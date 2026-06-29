Представители Лобни приняли участие в съезде «Единой России»

Делегация из муниципалитета посетила первый этап XXIII Съезда партии, который прошел в Москве 28 июня. Заседание открыл президент России Владимир Путин, который подчеркнул, что внутреннее единство народа является залогом побед страны.

В ходе мероприятия был утвержден список кандидатов в депутаты Государственной думы. Предварительное голосование объединило более 635 тысяч жителей Московской области — это один из самых высоких показателей по стране. Региональную группу кандидатов возглавит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Продолжается сбор предложений в Народную программу «Единой России». В местном отделении партии подчеркнули, что все инициативы жителей города будут учтены и воплощены в реальные дела. Участники съезда отметили, что главный принцип остается неизменным — слышать людей и решать их проблемы.

Второй этап съезда состоится в августе. На нем утвердят новую Народную программу на ближайшие пять лет.