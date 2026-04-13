Представители космических НИИ и корпораций провели встречу со студентами МФТИ

В городе Долгопрудный на улице Первомайской, дом 3А, представители 12 научно-исследовательских институтов и корпораций, занимающихся космической тематикой, провели встречу со студентами МФТИ.

Представители Института океанологии РАН, Исследовательского центра им. Келдыша, ЦНИИмаша Госкорпорации «Роскосмос», АО корпорации «Комета» и других организаций рассказали о своей работе и ответили на вопросы студентов Школы аэрокосмических технологий МФТИ.

Исследовательские направления этих организаций охватывают широкий спектр деятельности: от академической науки и математической проработки космических миссий до экспедиций и управления летательными аппаратами.

«Кому-то интересно поехать в экспедицию изучать заповедник «Красноярские столбы», кому-то — исследовать Антарктиду или Арктику. А кому-то хочется посидеть в офисе с кофе, порешать задачу, запустить модель на кластере. В зависимости от интересов каждый сможет найти что-то подходящее», — рассказал заместитель директора Физтех-школы аэрокосмических технологий (ФАКТ) МФТИ Герман Щелик.