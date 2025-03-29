Представители храма в Балашихе прошли диспансеризацию

Священнослужители Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе прошли диспансеризацию в городской поликлинике № 2. Во время профилактического осмотра они общались с медиками, измеряли уровень глюкозы и холестерина, а также делали электрокардиограмму.

Священник Матфей Макашов уделяет особое внимание своему здоровью: придерживается сбалансированного питания, ежедневно проходит 10 тысяч шагов и регулярно посещает врачей. Однако из-за особенностей служения возникают некоторые сложности.

«Мы ограничены постами и службами. Порой нам назначают лекарства натощак, а во время служения этого нельзя делать. Стараемся как-то выходить из ситуации», — отметил священник Матфей Макашов.

В этом году Единый день диспансеризации в Балашихе проведут 19 апреля в поликлинике № 2 по адресу: улица Третьяка, дом № 4. Пройти осмотр могут все желающие, достигшие 18 лет. Консультации врачей во время диспансеризации бесплатны. Записаться на осмотр можно через портал «Госуслуги», по телефону 122 или обратившись непосредственно в поликлинику по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.