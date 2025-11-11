Представители Химок приняли участие в женской конференции в Санкт-Петербурге

Делегация из Химок приняла участие в юбилейной XXX Международной конференции «Женщины, меняющие мир». Лидеры из разных стран — политики, общественные деятели, предприниматели и ученые — собрались в Санкт-Петербурге на форуме.

Участницы традиционно ставили перед собой масштабные и значимые задачи.

Ольга Бахмутова, представитель местного отделения Союза женщин России, и Екатерина Борисова, председатель Клуба деловых женщин, участвовали в практических сессиях, обменялись опытом с зарубежными коллегами, узнали о новых трендах и почерпнули идеи для развития своего бизнеса.

Кроме деловой программы, участники посетили культурные мероприятия: мастер-класс по росписи фарфора от Императорского фарфорового завода, ювелирный мастер-класс от бренда «Русские самоцветы», а также спектакль оперы «Орлеанская дева» в Мариинском театре под руководством Валерия Гергиева. Завершился форум торжественным гала-ужином, объединившим всех гостей.

Присутствие делегации из Химок подчеркнуло значимость региона в развитии международного сотрудничества. Союз женщин России подтвердил свое стремление к активному участию женщин в экономике и культуре, отмечая важность диалога между женщинами-лидерами для построения будущего.