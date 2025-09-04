Представители Губернского колледжа встретились с родителями школьников в Серпухове

Сотрудники Губернского колледжа познакомили родителей девятиклассников с профессиями и специальностями учебного заведения и презентовали новый кластер «Индустрия робототехники». Помимо этого, собравшиеся обсудили роль семьи в выборе образования и важность раннего планирования карьеры.

Отметим, что подобные мероприятия проводят в Серпухове для того, чтобы помочь молодежи раскрыть свой потенциал, определиться с приоритетами и сделать перспективный выбор.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание.