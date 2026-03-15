Представители Госдумы обсудили будущее профобразования в Лобне

Совещание по инициативе Комитета Государственной думы по просвещению прошло 14 марта в местном отделении колледжа «Подмосковье». Участие в нем приняли представители федеральных и региональных министерств и Рособрнадзора.

На встрече также присутствовали глава округа Анна Кротова, а также более 100 директоров колледжей и школ Московской области.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, открывая встречу, назвала среднее профессиональное образование основой для формирования кадрового резерва экономики региона. Собравшиеся обсудили новые нормы законодательства и опыт пилотных проектов, запущенных в 2025 году.

Председатель профильного комитета Государственной думы Ирина Белых лично пообщалась со студентами в мастерских колледжа. Ребята рассказали, чему научились, как планируют применять навыки и какие цели ставят в профессии.

Для гостей провели экскурсию по лабораториям и производственным мастерским. Участники высоко оценили материально-техническую базу учреждения, которая помогает формировать востребованные на рынке труда компетенции.

Анна Кротова отметила, что колледж — кузница кадров для Лобни, и одна из задач — создать условия, чтобы молодые профессионалы оставались работать на малой родине.