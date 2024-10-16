Представители «Единой России» обсудили с жителями вывоз мусора в Свердловском

Куратор одного из проектов «Единой России» встретился с жителями поселка Свердловский. Они обсудили вывоз мусора и ремонт дороги около контейнерной площадки.

На мероприятие пришли куратор партийного проекта «Женское Движение Единой России» Вера Алексеева, а также специалисты «Городского хозяйства». Встречу организовали по просьбе и после жалоб жителей поселка Свердловский. Они касались проблемы накопления спиленных веток, которые образовали несанкционированную свалку.

Также на встрече обсудили плохое состояние дорожного покрытия и тротуаров в районе контейнерной площадки. Сюда сухие ветки свозят для утилизации. Сотрудники «Городского хозяйства» обязались привести в порядок эту территорию в ближайшее время. Также они постараются изменить маршрут для трактора, который негативно воздействует на покрытие.

«Благодарю жителей за активное участие и конструктивный диалог. Такие встречи очень важны для налаживания эффектного взаимодействия с населением. Только совместными усилиями можно достичь результативности в городской среде», — сказала Вера Алексеева.

Отметим, что встреча прошла в рамках партийного проекта «Городская среда».

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