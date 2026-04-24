Представители «Единой России» обсудили с молодежью развитие Балашихи

Одна из главных задач Народной программы — поддержка семей с детьми. Подмосковье входит в пятерку регионов России, где больше всего многодетных семей. В Балашихе за пять лет число таких семей выросло на 15%. Для них действуют меры поддержки: материнский капитал, льготная ипотека на жилье, бесплатные земельные участки. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что за пять лет население Московской области выросло на 340 тысяч человек, и это доказывает, что регион удобен и привлекателен для жизни.

Кроме того, в Подмосковье ремонтируют школы и детские сады больше, чем в любом другом регионе страны. Так, в Балашихе построили девять новых школ и 14 детских садов. В 2026 году по просьбам жителей отремонтируют еще одну школу и три детских сада. Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что за пять лет программы сделано очень много: в 22 микрорайонах города нет очередей в детские сады, вторая смена в школах сократилась на 20%, построено шесть новых спортивных объектов и отремонтированы стадионы «Орион» и «Труд».

Отдельно говорили о молодежи — в Подмосковье живут больше 2 миллионов молодых людей. Для них придумали «Единую школьную лигу» — спортивные соревнования между школами. Балашиха первой начала проводить такие игры в 2023 году, а потом к проекту подключились и другие города. В этом сезоне в Балашихинской школьной лиге участвуют около 10 тысяч ребят.

Как заявил Игорь Брынцалов, Народная программа в Подмосковье выполнена почти полностью. Теперь партия начинает готовить новую программу на следующие пять лет — с ней она и пойдет на выборы в сентябре. Каждый житель может предложить свою идею: на сайте естьрезультат.рф, по телефону 8-800-200-89-50 или в местной приемной партии (улица Парковая, дом 7). Чтобы записаться в приемную, можно позвонить по номеру 8 (985) 193-64-03.