Представители БТИ Подмосковья проведут консультации по гаражной амнистии

Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области организует серию выездных встреч. Мероприятия будут посвящены вопросам оформления прав на объекты в рамках гаражной амнистии.

Мероприятия запланированы на 11, 12, 13, 14 и 16 октября в различных округах региона. Граждане смогут получить профессиональные консультации от специалистов БТИ и задать интересующие их вопросы.

Так, 11 октября встречи пройдут в ГСК «Автомобилист» и ГСК «Лакокрасочник» в Сергиевом Посаде, а также в ГСК «Кудринский» в Пушкино и в ГПК-3 в Химках. 12 октября мероприятие пройдет в ГСК «Огнеупорщик» в Истре.

13 октября граждане смогут задать свои вопросы в ГСК «Турбина -1» и ГСК «Турбина -2» в Ликино-Дулево, а 14 октября в ГСК «Дмитровский» в Дмитрове.

16 октября консультации пройдут в ГСК «Текстильщик» в Балашихе, а также в ГСК «Маяк», ГСК «Механик» и ГСК «Момент» в Одинцове.

Все заинтересованные граждане смогут обратиться за помощью к специалистам областного БТИ для оформления документов. Дополнительную консультацию можно получить по телефону: +7(498)568-88-88.

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