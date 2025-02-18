Представители благочиния в Химках провели встречу с православной молодежью

Посвященную празднованию Дня православной молодежи встречу провели в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Духовные наставления прозвучали для подрастающего поколения округа.

Участие в праздничной программе приняли представители духовенства Химкинского благочиния. Вместе с гостями встречи они обсудили вопросы веры и проблемы современной молодежи.

Помимо этого, творческие группы из Химок подготовили музыкальные выступления. Так, участники коллектива «Групповая терапия» наполнили праздник особым смыслом и атмосферой единения. Закончилось мероприятие большим дружеским фуршетом.

Отметим, что молодые жители Химок на встрече смогли обменяться мнениями по животрепещущим вопросам, а также вдохновиться и укрепить свою духовную связь.

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