Представители бизнеса и общественных организаций встретились в Солнечногорске

25 августа в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошла встреча «Женщина-лидер». Участницы обсудили профессиональное развитие, личные истории успеха, взаимную поддержку и участие женщин в общественных и социальных проектах.

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной думы РФ Ирина Роднина и Денис Кравченко, летчик-космонавт РФ, Герой России Елена Серова, Герой России Людмила Болилая, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова, заместитель главы округа Ольга Мошарова, советник главы Виктория Куракова, председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко и представительницы местного бизнес-сообщества.

Участницы поделились личным и профессиональным опытом, поговорили о развитии женского сообщества и значении командной работы. Отдельное внимание уделили возможностям для новых профессиональных и общественных проектов.

«В моем поколении лидерство не было самоцелью — нас объединяло стремление добиться результата в том, чем мы занимаемся. Для женщины особенно важно уметь совмещать профессиональную реализацию и семейную жизнь: быть успешной, любимой, гордиться своей семьей и победами своих детей. При этом женщина не должна ограничивать себя в профессиональных и других интересах», — поделилась депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина.

Заместитель главы Солнечногорска Ольга Мошарова отметила, что встреча стала возможностью для представительниц разных сфер обменяться опытом и обсудить перспективы сотрудничества.

«Здесь собрались женщины, которые своим примером показывают, что высоких результатов можно добиться в самых разных сферах. Особенно ценно, что рядом с ними представительницы бизнес-сообщества Солнечногорска — сильные женщины, которые уже занимают руководящие позиции, развивают свои проекты и предприятия. Такое общение помогает увидеть новые возможности и обменяться практическим опытом», — сказала Ольга Мошарова.

По итогам встречи участницы отметили, что подобные площадки помогают укреплять профессиональные и общественные связи и находить партнеров для совместных инициатив.