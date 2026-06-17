Представители администрации встретятся с жителями в Одинцове 23 июня

23 июня жители Одинцовского округа смогут обратиться с вопросами к руководству муниципалитета в рамках работы «Выездной администрации». Прием пройдет в территориальном управлении Рублевское с 10:00 до 12:00.

Встреча с жителями состоится в поселке Горки-2 по адресу: дом № 43, здание Дома молодежи. На вопросы граждан ответят глава Одинцовского округа, его заместители, представители профильных служб и ведомств. Также участие во встрече примут сотрудники муниципального казенного учреждения «МЦУР», Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, Одинцовской областной больницы и депутаты окружного Совета.

«Формат „Выездной администрации“ позволяет жителям напрямую обсудить волнующие вопросы с представителями органов власти и профильных организаций», — сообщили в администрации округа.

Во время приема жители смогут получить разъяснения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения и другим темам, которые относятся к компетенции муниципальных и региональных структур. Такой формат помогает оперативно рассматривать обращения и вырабатывать решения по конкретным ситуациям.

Предварительная запись на личный прием ведется в рабочие дни. С понедельника по четверг обратиться можно с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 15:30. Перерыв на обед установлен с 13:00 до 13:45. Подробный график приема населения опубликован на официальном портале администрации в разделе «Местное самоуправление».