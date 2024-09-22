Представители администрации Воскресенска провели встречу с работниками местного завода

Встречу в формате выездной администрации провели на одном из ведущих предприятий в городском округе Воскресенск. Работники завода смогли задать свои вопросы представителям муниципалитета.

По словам директора производственного кластера компании «Цементум» Ольги Будкиной, такой формат используется впервые.

«Он очень удобен для всех нас, потому что любой сотрудник и подрядной организации, и нашего завода может прийти сейчас и задать вопрос из любой сферы работы муниципалитета. Рады всех видеть, считаем, что это эффективная работа администрации и главы вместе с его командой с жителями города», — отметила Будкина.

Главные вопросы касались сферы ЖКХ, благоустройства территорий, ремонта дорог, освещения улиц и раздельного сбора мусора.



«Многих интересуют вопросы отопления, я довел информацию, где и как проводятся работы, когда они закончатся. Там, где вопросы требуют капитального ремонта, капитальных вложений, мы совместно с жителями отработаем вопрос собраний, и поставим на контроль о выходе домов на капремонт», — рассказал по итогам встречи глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Такие встречи представители администрации и жители округа договорились проводить и в будущем.

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