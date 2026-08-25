Представители администрации Солнечногорска встретились со старостами поселений

21 августа в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске прошла выездная администрация со старостами населенных пунктов. На прием к представителям власти, коммунальных предприятий и депутатам пришли 38 человек, которые подняли 117 вопросов.

Одно из обращений поступило от старосты деревни Похлебайки Владимира Радишевского. Он предложил оборудовать в населенном пункте детскую площадку на участке, где уже имеется основание из песка и щебня. Вопрос приняли для детальной проработки.

«Нужно сделать только покрытие и привезти игровые элементы. У нас хорошее место для отдыха детей. Поставили понтоны, лежаки, организовано безопасное купание на Истринском водохранилище», — отметил Владимир Радишевский.

Заместитель главы Солнечногорска Эдуард Машковцев подчеркнул важность роли старост в решении местных вопросов. Они помогают поддерживать взаимодействие с жителями и своевременно сообщают о проблемах. Участники встречи обсудили способы постоянной связи со старостами.

«Значимость такого общения очень высока. Коммуницирование помогает как можно быстрее решить возникающие вопросы. Удобен и формат подобных встреч: абсолютно каждый может получить ответ от специалистов, которые занимаются конкретной проблематикой», — сказал Эдуард Машковцев.

Некоторые обращения удалось отработать непосредственно во время встречи. Остальные вопросы приняли на дальнейшее рассмотрение. Встречи в формате выездной администрации со старостами проводят в Солнечногорске на регулярной основе. Ранее такие встречи организовывали в городе и территориальном управлении Пешковское.