Представители администрации Солнечногорска обсудили новый проект на предприятии

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик вместе с заместителем главы Ольгой Мошаровой, депутатом от «Единой России» Степаном Козловым, директором Департамента инвестиционного развития Алексеем Савченко и начальником управления благоустройства и содержания территории Андреем Макаровским посетили предприятие декоративных бумажно-слоистых пластиков 9 июня.

Предприятие контролирует качество продукции на всех этапах производства — от закупки сырья до выпуска готового листа. Продукция завода отличается высокой износостойкостью и универсальностью, ее используют в отделке фасадов зданий, производстве кухонных столешниц, уличной мебели и при оформлении интерьеров общественного транспорта.

В ходе встречи обсуждался новый инвестиционный проект. Компания, входящая в группу компаний предприятия, планирует построить фабрику по производству всепогодной уличной мебели. Реализация проекта позволит заменить импортные аналоги на рынке и создать новые рабочие места.

«Сегодня на территории округа реализуются десятки инвестиционных проектов, и для нас важно не только привлекать новых инвесторов, но и поддерживать тех, кто уже выбрал Солнечногорск для развития своего бизнеса. Благодарю руководство компании за открытый диалог, доверие к нашему округу и вклад в развитие экономики Подмосковья», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Местные предприниматели могут узнать о мерах поддержки бизнеса по адресу: г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, или по телефону: +7–926–457−00–96.