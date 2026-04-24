Представители администрации проверили ремонт дорог в Ивантеевке

23 апреля по поручению главы городского округа Пушкинский Максима Красноцветова уполномоченный главы муниципалитета Нина Ушакова вместе с коллегами — председателем окружного Совета депутатов Артемом Садулой, его заместителем Николаем Михайлиным, представителями МУП «Ивантеевская теплосеть» и МКУ «Тарасовское» — проинспектировали один из ключевых объектов реконструкции — улицу Задорожную в Ивантеевке. Компанию в обходе представителям администрации округа составили активные жители города.

На улице Задорожной основные работы уже завершены. Сейчас идет финальная стадия: зачистка территории от строительного мусора, засыпка теплотрассы, подготовка к благоустройству.

В ближайших планах — косметический ремонт: засыпка всех ям и траншей, асфальтирование поврежденных участков дорог и пешеходных зон, а также озеленение территорий, пострадавших в ходе работ.

Нина Ушакова прокомментировала, что во время встречи представители администрации подробно рассказали активистам о сроках и этапах работ. Она подчеркнула, что важность обратной связи огромна, и такой подход позволяет не только снизить уровень тревоги среди жителей, развеять слухи и домыслы, но и выстроить прозрачную коммуникацию между администрацией и горожанами, а также максимально вовлечь жителей в процесс благоустройства на всех этапах.