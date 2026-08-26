Представители администрации провели встречу с жителями Новых Химок

Представители профильных ведомств обсудили благоустройство территории и модернизацию дорожного движения в районе улиц Молодежной и Бабакина. Отдельно рассмотрели варианты улучшения дорожной инфраструктуры возле этих улиц.

Специалисты осмотрели прилегающие участки и зафиксировали обращения по приведению в порядок зоны отдыха, установке антипарковочных столбиков, озеленению, покосу травы и уборке мусора. Все замечания приняты в работу.

Поскольку дорога возле улиц Молодежной и Бабакина относится к региональному уровню, организацию пешеходной зоны будут прорабатывать совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Прямая работа с жителями остается одним из важнейших инструментов создания комфортной городской среды. Мнения и предложения химчан помогают точнее расставлять приоритеты, корректировать планы и формировать дорожную карту необходимых изменений в каждом микрорайоне.